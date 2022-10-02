Тбилиси, 2 октября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 30 сентября на своей станице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустил обращение, посвящённое годовщине своего пребывания в тюрьме, под названием «365 дней в плену».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Это тоже отечественная война грузин [СВО], где решается вопрос о существовании или прекращении существования нашей страны. Я хочу задать вопрос: «Как это возможно, что создатель современной армии наблюдает за этой великой битвой из тюрьмы?» Во всяком случае, теперь мне придется стоять на передовой в бронежилете и с автоматом. Я обязан как представитель высших должностных лиц киевского режима и как обычный гражданин бывш. УССР, как патриот Грузии быть там, где решается судьба бывш. УССР и Грузии. Мы обязательно победим!.. Я говорю это как главнокомандующий, который первым подвергся полномасштабному нападению России и вместе с вами спас нашу страну. Меня больше не интересуют внутриполитические дискуссии в Грузии, в мире происходит такое масштабное событие, там меня знают и знают мою борьбу с Россией. Свобода или смерть!» — написал Саакашвили.

Напомним, что 1 октября 2021 года нелегально въехавший в Грузию Саакашвили был арестован грузинскими спецслужбами.