Сеул, , 06:50 — REGNUM Любые попытки использования ядерного оружия со стороны КНДР будут встречены «сокрушительным ответом», заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с самоотверженным и сокрушительным ответом наших военных и альянса Южной Кореи и США», — заявил он.

По словам южнокорейского президента, развитие ядерной программы в КНДР якобы угрожает безопасности на Корейском полуострове. В связи с этим он призвал Пхеньян полностью отказаться от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР ответила решительным отказом на все предложения о денуклеаризации Корейского полуострова. По мнению Пхеньяна, требуя разоружения, США и их вассалы хотят сделать Северную Корею уязвимой для внешнего вмешательства и агрессии.