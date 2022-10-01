Сеул, 1 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Любые попытки использования ядерного оружия со стороны КНДР будут встречены «сокрушительным ответом», заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с самоотверженным и сокрушительным ответом наших военных и альянса Южной Кореи и США», — заявил он.

По словам южнокорейского президента, развитие ядерной программы в КНДР якобы угрожает безопасности на Корейском полуострове. В связи с этим он призвал Пхеньян полностью отказаться от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР ответила решительным отказом на все предложения о денуклеаризации Корейского полуострова. По мнению Пхеньяна, требуя разоружения, США и их вассалы хотят сделать Северную Корею уязвимой для внешнего вмешательства и агрессии.