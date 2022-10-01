Сиболга, , 06:40 — REGNUM В Индонезии в результате мощного землетрясения, которое в ночь на 1 октября произошло на севере острова Суматра, погиб один человек, ещё девять получили ранения. Об этом со ссылкой на местную метеорологическую службу 1 октября сообщает агентство Reuters.

Суматра. Индонезия (сс) Ken Marshall

По уточнённым данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в 02:28 1 октября (22:28 мск 30 сентября). Эпицентр подземных толчков располагался в 45 километрах к северу от города Сиболга (79,7 тыс. жителей), расположенного в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Суматра в Индонезии.

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