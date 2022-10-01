Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Принятие Киева в НАТО следует проводить не сейчас, а «в другое время», заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 30 сентября в ходе пресс-конференции.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, американская сторона по-прежнему поддерживает принцип «открытых дверей» для Североатлантического альянса. Вместе с тем советник напомнил, что принятие в НАТО новых членов происходит после одобрения заявки 30 действующих стран-участниц договора.

В Вашингтоне, как добавил Салливан, считают, что в настоящее время, актуальной является практическая помощь Киеву «на земле».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель редактора отдела мнений журнала Newsweek Джейсон Филдс полагает, что обращение Владимира Зеленского к руководству НАТО об ускоренном принятии Киева является «худшей идеей в истории».

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