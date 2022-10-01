Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Матрос Райан Мейс, обвинённый в поджоге корабля ВМС США в 2020 году, был оправдан американским военным судом. Об этом 30 сентября сообщил представитель Третьего флота США телеканалу CBS.

Горящий корабль. Иван Айвазовский. 1896

Возгорание на универсальном десантном корабле Bonhomme Richard произошло в июле 2020 года. Пожар привёл к ущербу на 1,2 млрд долларов, и в итоге будет списан как получивший значительные повреждения.

Проведённое расследование не установило никаких доказательств умышленного поджога судна Мейсом. Отчёт военных установил ошибки и неточности в координации, коммуникациях и противопожарной подготовке, а также в поддержании оборудования и общем командовании, которые могли предотвратить возникновение возгорания.

«Матрос-рекрут Мейс были признан невиновным в обвинениях о предумышленном нанесении вреда кораблю и поджоге», — указал представитель Третьего флота США.

Напомним, в момент пожара на борту судна находились около 160 членов экипажа. Из них легко пострадали при тушении пожара около 60 человек. Ликвидировать пожар удалось только через четыре дня. Следователи предъявили обвинения моряку Мейсу, при этом газета New York Times сообщала, что в документах расследования указано о якобы ненависти моряка к ВМС США.