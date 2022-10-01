Красноярск, 1 октября 2022, 06:33 — REGNUM День воссоединения республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией войдёт в историю. Об этом заявил губернатор Красноярского Александр Усс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он напомнил, что за будущее четырёх территорий проголосовали миллионы местных жителей, приняв судьбоносное решение на референдумах.
«Они прошли долгий и трудный путь. Многие заплатили жизнью за право на самоопределение, возможность говорить на родном русском языке. Как сказал наш Президент, выбор сделан, и Россия его не предаст. Вместе мы сильнее. Одна страна — одна семья! За нами правда!», — отметил глава региона.
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