Красноярск, 1 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. День воссоединения республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией войдёт в историю. Об этом заявил губернатор Красноярского Александр Усс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Александр Усс

Он напомнил, что за будущее четырёх территорий проголосовали миллионы местных жителей, приняв судьбоносное решение на референдумах.

«Они прошли долгий и трудный путь. Многие заплатили жизнью за право на самоопределение, возможность говорить на родном русском языке. Как сказал наш Президент, выбор сделан, и Россия его не предаст. Вместе мы сильнее. Одна страна — одна семья! За нами правда!», — отметил глава региона.

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