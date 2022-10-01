Вашингтон, 1 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Встреча контактной группы США и их союзников по вопросам поддержки киевского режима состоится 12–13 октября. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Контактная группа по [поддержке киевского режима] встретится в очередной раз в Брюсселе 12 и 13 октября», — говорится в сообщении американского военного ведомства.

В Пентагоне добавили, что на предыдущей встрече Вашингтон настаивал о необходимости поставок киевским нацистам взаимозаменяемых систем вооружений и техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о планах создать в Германии центр по координации помощи киевским нацистам. Отмечалось, что помощь будет заключаться не только в поставках вооружений, но и в подготовке боевиков.