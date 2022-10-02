Ереван, , 23:05 — REGNUM Россия всё меньше и меньше влияет на события в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Флаги Армении и России Alexanyan

«Интересы России замыкаются на том, что необходимо поддерживать пояс безопасности пока не урегулирован конфликт в бывш. УССР. В этом смысле Москва похожа на пожарного, который пытается тушить очаги на армяно-азербайджанской и таджико-киргизской границе. В то же время, если позиция Москвы будет жёсткой и однозначной, например, последуют осуждения агрессии Азербайджана, при поддержке Москвы вооружённые силы Азербайджана будут возвращены на исходные позиции и т.д., вопрос выхода из ОДКБ, разрыва отношений с Россией уже не будет стоять на повестке. Фактически, Москва всё меньше влияет на события в регионе и не способна действовать проактивно, а лишь пытается потушить очередной пожар. Поэтому Турция и Азербайджан пользуются данной слабостью. В этом смысле чёткая и жёсткая позиция на стороне стратегического союзника способна стать сдерживающим фактором от новой эскалации», — сказал эксперт.

Напомним, что в середине сентября произошло резкое обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе, приведшее к большому количеству жертв.