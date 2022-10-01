Бостон, США, , 06:21 — REGNUM Федеральный окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс) отклонил иск Мексики к американским производителям и поставщикам огнестрельного оружия на сумму $10 млрд, востребованных в качестве возмещения за незаконные поставки в Мексику оружия, большая часть которого попадает в руки преступников. Об этом 30 сентября сообщает агентство Reuters.

Выставка оружия в США Edward

Решение в пользу Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co и ряда других американских компаний, обвинённых в нарушении более строгих, чем в США, мексиканских законов об оружии, принял судья Деннис Сэйлор.

По заявлению правительства Мексики, оно намерено обжаловать это решение американского суда.

За период с 2010 по 2020 год в Мексику незаконно ввезли от 2,5 до 3 млн единиц огнестрельного оружия, в том числе порядка 70% — из США. Это оружие в основном попало в руки представителей преступного мира.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный суд США обязал правительство Ирана выплатить денежную компенсацию в размере $38,4 млн семье иранского оппозиционного журналиста Сиамака Пурзанда, погибшего в Тегеране в 2011 году.

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