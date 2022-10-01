Владивосток, , 06:17 — REGNUM Катамаран «Москва» со 174 пассажирами на боту сел на мель в проливе Старка у острова Русского во Владивостоке. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Окрестности острова Русский Дарья Драй © ИА REGNUM

Катамаран следовал из Владивостока на остров Попова. на его борту находятся 174 пассажира и четыре члена экипажа. В условиях сильного густого тумана судно село на мель в проливе Старка. Повреждений катамаран не получил, пострадавших на борту нет.

По данным МЧС, в район, где терпит бедствие судно, уже добрались спасатели, идёт эвакуация людей с борта катамарана. Кроме того, в район происшествия направлены судно «Лотос» и баржа. После того, как будет завершена эвакуация людей, катамаран начнут снимать с мели.

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