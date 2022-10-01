Вашингтон, 1 октября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан намеренно уходит от неудобных вопросов, обсуждая тему диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», говорится в официальном заявлении посольства России в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Подобные заявления, равно как и попытка Джейка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны», — заявили дипломаты.

В посольстве отметили, что высказывания Салливана являются противоречивыми, а также русофобскими. Дипломаты считают, что таким образом Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением и игнорировать неудобные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, США отрицают свою причастность к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом Вашингтон якобы настаивает на проведении расследования обстоятельств произошедшего.