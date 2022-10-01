Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп обвинил во лжи журналиста газета The New York Times Мэгги Хаберман, решившей издать о нем книгу. Об этом бывший глава американского дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«И вот опять! Выходит очередная фейковая книга, эта к тому же, предположительно, очень скучная и лишенная новизны», — заявил он.

Трамп отметил, что в книге перечислены выдуманные истории под видом фактов. Также он рассказал, что сведения о его планах уволить свою дочь из Белого дома являются фейком. Трамп подчеркнул, что с подобными авторами, распространяющими недостоверные сведения, необходимо бороться.

Хаберман написала книгу «Мошенник: создание Дональда Трампа и разрушение Америки». Предполагается, что в продажу ее работа поступит 4 октября в США. В ней автор рассказывает о жизни Трампа как во время нахождения на посту главы государства, так и в другие периоды жизни.