Барнаул, 1 октября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В Алтайском крае, в Новосибирской и Томской областях из-за пришедших раньше обычного первых снегопадов была приостановлена уборочная кампания. Об этом сообщают региональные власти.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка пшеницы на Алтае

«Сложившиеся погодные условия не позволяют работать из-за сырости. При восстановлении погоды уборка зерновых будет завершена, а технических культур — продолжена», — цитирует ТАСС представителя Минсельхоза Алтайского края.

пресс-служба Минсельхоза Новосибирской области «На вчерашний день было убрано более 95% зерновых, это уже очень высокий темп. Сейчас темп снизился, конечно, из-за непогоды, пережидают».

Выпавший ранний снег также вынудил временно приостановить уборочную компанию и в Томской области. Высвободившееся время аграрии используют для работ по просушиванию зерна и размещению его в зернохранилищах.

Напомним, Алтайский край, Новосибирская и Омская области собрали в 2021 году самый большой урожай зерновых в Сибирском федеральном округе — 5,6, 3,4 и 3 млн тонн зерна соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области завершили уборку зерновых культур. Урожайность в этом сезоне значительно превысила показатель 2021 года.