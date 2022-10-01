Лондон, 1 октября 2022, 05:39 — REGNUM Расходы на электроэнергию возрастут в пять раз у предпринимателей в Великобритании. Об этом 28 сентября сообщает издание The Independent.

Годфрид Схалкен. Дама за туалетом при свете свечи. 1690
Годфрид Схалкен. Дама за туалетом при свете свечи. 1690

Уточняется, что предприниматели ожидают роста счетов за электроэнергию на 500%. При этом уже сейчас владельцы многих заведений были вынуждены остановить работу на неопределённый срок из-за нарастающего кризиса в экономике. Так. например, хозяин паба Crown Inn в Миддлтоне уточнил, что уже в октябре не сможет оплатить счета из-за возрастания затрат в два раза.

Часть заведений ищут альтернативные решения для выживания в нынешних условиях. В частности, некоторые предприниматели приняли решение работать только пару дней в неделю и использовать для освещения свечи.

В индустрии фитнеса спортивные клубы, такие как Jesmond Pool and Gym из-за большого расхода энергии на подогрев бассейна стали просить клиентов принимать душ дома вместо бассейна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что необходимость радикальной экономии на всём негативно отражается на самочувствии людей в Великобритании. В связи с этим есть опасения, что в ближайшие месяцы страна может столкнуться с кризисом в здравоохранении.

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