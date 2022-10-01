Лондон, , 05:39 — REGNUM Расходы на электроэнергию возрастут в пять раз у предпринимателей в Великобритании. Об этом 28 сентября сообщает издание The Independent.

Годфрид Схалкен. Дама за туалетом при свете свечи. 1690

Уточняется, что предприниматели ожидают роста счетов за электроэнергию на 500%. При этом уже сейчас владельцы многих заведений были вынуждены остановить работу на неопределённый срок из-за нарастающего кризиса в экономике. Так. например, хозяин паба Crown Inn в Миддлтоне уточнил, что уже в октябре не сможет оплатить счета из-за возрастания затрат в два раза.

Часть заведений ищут альтернативные решения для выживания в нынешних условиях. В частности, некоторые предприниматели приняли решение работать только пару дней в неделю и использовать для освещения свечи.

В индустрии фитнеса спортивные клубы, такие как Jesmond Pool and Gym из-за большого расхода энергии на подогрев бассейна стали просить клиентов принимать душ дома вместо бассейна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что необходимость радикальной экономии на всём негативно отражается на самочувствии людей в Великобритании. В связи с этим есть опасения, что в ближайшие месяцы страна может столкнуться с кризисом в здравоохранении.

Читайте ранее в этом сюжете: Британии предрекли «кризис здравоохранения»