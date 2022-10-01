Тюмень, , 05:28 — REGNUM В Тюмени в результате столкновения автомобиля «КИА Оптима» и маршрутного автобуса пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

На месте происшествия. «КИА» разбит. Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

В момент дорожно-транспортного происшествия водитель «КИА», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автобус, следующий по главной улице.

Пострадали две пассажирки автобуса 15-ти и 17-ти лет, водитель автобуса, а также водитель и пассажирка «КИА».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омской области большегруз врезался в пассажирский автобус, пострадала дна женщина.

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