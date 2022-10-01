Тюмень, 1 октября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В Тюмени в результате столкновения автомобиля «КИА Оптима» и маршрутного автобуса пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области На месте происшествия. «КИА» разбит.

В момент дорожно-транспортного происшествия водитель «КИА», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автобус, следующий по главной улице.

Пострадали две пассажирки автобуса 15-ти и 17-ти лет, водитель автобуса, а также водитель и пассажирка «КИА».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омской области большегруз врезался в пассажирский автобус, пострадала одна женщина.