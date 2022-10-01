Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Соединенные Штаты готовы более агрессивно вводить санкции против стран, выступивших в поддержку России. Об этом говорится в документе, опубликованном Минфином США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что Вашингтон готов вводить санкции для преследования лиц, поддерживающих Россию или обходящих антироссийские санкции. Также США угрожают санкциями компаниям, которые поставляли какие-либо товары или оказывали услуги российским Вооруженным силам или предприятиям военно-промышленного комплекса России. Кроме того, Соединенные Штаты хотят вводить санкции против граждан и компаний, поддержавших референдумы о воссоединении с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели санкции против Совета Федерации России. Также под санкции попали члены семей высшего руководства России.