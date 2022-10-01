Вашингтон, 1 октября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы более агрессивно вводить санкции против стран, выступивших в поддержку России. Об этом говорится в документе, опубликованном Минфином США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сообщается, что Вашингтон готов вводить санкции для преследования лиц, поддерживающих Россию или обходящих антироссийские санкции. Также США угрожают санкциями компаниям, которые поставляли какие-либо товары или оказывали услуги российским Вооруженным силам или предприятиям военно-промышленного комплекса России. Кроме того, Соединенные Штаты хотят вводить санкции против граждан и компаний, поддержавших референдумы о воссоединении с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели санкции против Совета Федерации России. Также под санкции попали члены семей высшего руководства России.