Вашингтон, 1 октября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Владимир Зеленский должен извиниться за отрицание причастности жителей б. УССР к Холокосту. Такое мнение выразил 30 сентября почетный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц в своей статье в издании Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как указал Дершовиц, Зеленскому следует извиниться за сказанные им в марте слова о том, что жители б. УССР «сделали свой выбор 80 лет назад» и спасли евреев. Профессор уточнил, что Зеленский прав в пункте о том, что жители б. УССР сделали выбор 80 лет назад.

«Но это не было решение спасать евреев», — указывает Дершовиц.

Профессор напомнил, что жители б. УССР массово принимали участие в массовых убийствах евреев, либо молчали, когда задерживали и расстреливали их соседей из числа евреев. Дершовиц отмечает, что многих жителей б. УССР нацисты набирали в расстрельные команды, поэтому, по словам профессора, жители б. УССР «причастны к этим массовым убийствам евреев в большей мере, чем жители большинства других стран».

Также Дершовиц напомнил о погромах, которые устраивали жители б. УССР, из-за которых евреям пришлось эмигрировать в другие страны. Профессор указывает, что Зеленский сам имеет еврейские корни и поэтому должен знать, что выбор, сделанный жителями б. УССР 80 лет назад, заслуживает лишь осуждения.

По мнению Дершовица, заявление Зеленского — это не просто вариация на тему отрицания или умаления Холокоста, но искажение истории и извращение памяти. Как добавил профессор, у Зеленского есть шанс исправить «оскорбление, которое он нанёс памяти евреев», принеся извинения.