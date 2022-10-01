Вашингтон, 1 октября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов обсудили с союзниками возможность конфискации активов, принадлежащих российским гражданам, чтобы надавить на элиты России. Об этом сообщает пресс-служба минфина США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Сообщается, что представитель американского минфина Адевале Айдейемо и замглавы ведомства Лиза Монако обсуждали этот вопрос с представителями Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также Еврокомиссии. Предполагается, что изъятие активов российских граждан может «максимально увеличить воздействие совместной работы на российские элиты».

Также на переговорах обсуждался вопрос принуждения России к выплате неких репараций. Кроме того, представители этих западных стран оценили законодательные усилия, направленные на конфискацию активов российских бизнесменов в ускоренном порядке. Других подробностей о переговорах пока не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский попросил Швейцарию изъять российские активы на территории страны и передать их киевскому нацистскому режиму. Также он попросил у швейцарских властей выделить еще денег.