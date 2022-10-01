Москва, , 04:55 — REGNUM В субботу, 1 октября, в Москве облачно, временами дождь, по области местами гроза, температура воздуха до +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ветошный переулок. Дождь в Москве. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 2 октября в столице также ожидается дождь, температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с, ночью — восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление 746 (-2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В воскресенье, 2 октября, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +10… +15 °C, облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, атмосферное давление 742 (-4) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °C, местами сильный дождь, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в большинстве регионов России среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, но в ряде территорий она превысит её.

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