Минск, 2 октября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. В Белоруссии экс-главу президентского пула журналистов Дмитрия Семченко не выпустили после ареста на свободу. Об этом сообщило издание «Зеркало».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Он не вышел, и снова на Окрестина. В понедельник будет новый суд. По какому делу — неизвестно», — рассказали близкие Семченко.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу президентского пула журналистов на телеканале ОНТ Дмитрия Семченко и его жену Юлию задержали 15 сентября по административному делу. Жена получила штраф и еë отпустили, Семченко присудили 15 суток ареста.