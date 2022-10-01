Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Федеральный суд США обязал правительство Ирана выплатить денежную компенсацию в размере $38,4 млн семье иранского оппозиционного журналиста Сиамака Пурзанда, погибшего в Тегеране в 2011 году. Об этом со ссылкой на постановление суда 30 сентября сообщает агентство Bloomberg.

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из постановления федерального судьи США «Истцы вправе претендовать на компенсацию за моральный ущерб, причинённый в результате задержания и пыток Сиамака… Моральный ущерб истцов определённо является следствием действий Ирана».

Отмечается, что американский суд не располагает доказательствами непосредственной причастности к смерти Пурзанда властей Ирана. Тем не менее факт «ужасающего обращения» с погибшим судья подтвердил.

По информации агентства, оппозиционный журналист Сиамак Пурзанд был обвинён в Иране в шпионаже и содействии коррупции. До своей смерти, предположительно в результате самоубийства, он провёл в заключении и под домашним арестом 11 лет. Члены семьи Пурзанда настаивают на версии, согласно которой он был убит властями Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что враг стремится нанести ущерб единству иранцев, посеяв семена раздора в обществе.

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