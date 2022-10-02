Минск, 2 октября, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) признало оплату за возврат товара Wildberries незаконной. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Wildberries. Пункт выдачи

В этом году интернет-магазин Wildberries ввел плату за возврат товаров. По данным МАРТ, с 16 августа покупателей, желающих вернуть товар, уведомляли, что обратная доставка на склад стоит 3 белорусских рубля (70 российских рублей).

«Это требование продавца является незаконным, в связи с чем МАРТ выдано ООО «ИМВБРБ» предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей», — говорится в сообщении министерства.