Минск, 2 октября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В 2023 году рекордных за десятилетие темпов роста экономики власти Белоруссии хотят достичь за счëт инвестиций и удачной конъюнктуры на внешних рынках. Об этом рассказал белорусский премьер-министрРоман Головченко.

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

В программы развития на следующий год власти заложили рекордный за последнее десятилетие рост экономики — 3,8%.

«Мы просчитали все направления, у нас расписаны по всей стране проекты разного уровня. Под все проекты подвели источники финансирования. Практически на 90% пул инвестиций сформирован или подтверждëн источниками», — заявил Головченко.

В первую очередь увеличивать экспорт помогут российский и китайский рынки, на которые белорусские компании активно наращивают поставки, отметил премьер.

По итогам года, по словам Головченко, товарооборот с Россией достигнет $45 млрд. Основная задача во внешней торговле, по его словам, состоит в том, чтобы максимально воспользоваться возможностями, которые открываются в связи с уходом с российского рынка западных компаний.