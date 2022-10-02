Минск, 2 октября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. «Беларусбанк» снизил ставки по кредитам, которые выдает на покупку товаров белорусского производства, а также на строительство жилья. Об этом сообщает пресс-служба банка.

401(K) 2012 Кредит

Ставки по потребительскому кредиту «Партнер Оптимальный» банк снизил до 16% с привязкой к ставке рефинансирования. Кредит выдают на срок до трëх лет.

Такой же процент установлен по кредиту на потребительские нужды сроком до 5 лет с безналичным перечислением средств на счета третьих лиц.

Кредит на покупку автомобилей Geely тоже стал дешевле: 17% годовых вместо прежних 19%.

Ставка по кредиту на строительство или реконструкцию частного жилого дома установлена в размере 16% годовых с привязкой к ставке рефинансирования. Его выдают на срок до 20 лет.