Вашингтон, 1 октября, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Американский госсекретарь Энтони Блинкен поздравил руководство и народ Китая с 73-летием образования Китайской Народной Республики (КНР), сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM© Энтони Блинкен

Глава ведомства отметил важность сохраняющееся сотрудничества Пекина и Вашингтона по ряду общих вопросов, включая решение глобальных проблем в области здравоохранения, изменения климата и борьбы с наркоторговлей.

Кроме того, Блинкен пожелал Китаю «мирного и счастливого» 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Камала Харрис обвинила КНР в подрыве «ключевых элементов международного порядка, основанного на правилах».