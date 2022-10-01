Никосия, 1 октября, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Власти Кипра намерены использовать дипломатию для ответа на угрозы со стороны Турции, заявил официальный представитель правительства республики Мариос Пелеканос в ходе брифинга.

Кипр

«Мы будем реагировать на турецкие провокации постановлениями международных органов и дипломатическими действиями», — заявил он.

Пелеканос исключил, что ответ Кипра на турецкие провокации будет военным. Он подчеркнул, что греки-киприоты желают мирно сосуществовать с турками на острове. При этом Кипр продолжит укреплять свои вооруженные силы на случай агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал усилить военное присутствие на Северном Кипре. По его словам, США помогают Кипру и Греции в ущерб национальным интересам Анкары.