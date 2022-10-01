Токио, , 04:18 — REGNUM В зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, 1 октября вошли два патрульных корабля морской полиции Китая. Об этом 28 сентября сообщает агентство Kyodo.

Острова Сенкаку Al Jazeera English

По данным агентства, в акватории, прилегающей к зоне у Сенкаку, находятся ещё два китайских корабля. Отмечается, что один из них имеет на палубе оборудование, похожее на автоматическую пушку.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония выразила Китаю очередной протест в связи с заходом в зону у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море трёх кораблей КНР.

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