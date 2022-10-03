Ереван, , 16:36 — REGNUM Существует реальная угроза выхода Армении из ОДКБ, а в перспективе и вывода 102-й российской военной базы из региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Российская военная база в Армении billert

«Присутствие российской военной базы на территории Армении регламентируется соглашением. Поэтому говорить о её срочном выходе из Армении пока не приходится. Другой вопрос, что на повестке фактически стоит вопрос выхода Армении из ОДКБ, которая продемонстрировала свою несостоятельность на фоне последней агрессии Азербайджана. После того, как Армения уже будет в сфере влияния США или Европейского союза, на повестке дня будет стоять полное исключение какого-либо российского военного присутствия в регионе», — сказал эксперт.

Напомним, что на территории Армении дислоцируется 102-я военная база России, имеющая гарнизоны в Гюмри и Ереване.