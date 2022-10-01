Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление киевского режима в НАТО стало неожиданностью для Правительства США. Об этом 30 сентября сообщает издание Politico.

Саммит НАТО (сс) Влада на Република Северна Македонија

Отмечается, что решение Киева о желании ускоренного вступления в Североатлантический альянс стало полнейшим сюрпризом для администрации президента США Джозефа Байдена.

Поясняется, что в Вашингтоне сохраняется противоречивое отношение к возможному членству Киева в военном альянсе, прежде всего в связи с тем, что американские военные должны будут принять участие в защите любого члена НАТО, против которого начнутся военные действия.

Издание указывает, что Киев стремился к гарантиям безопасности, пока многие в США были обеспокоены перспективой возможной войны с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам представителя киевского режима Дмитрия Кулебы, членство Киева в НАТО «обнулит» ошибки, которые были допущены Западом с 2008 года.

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