Токио, , 04:03 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил подчиненным провести подробный анализ ситуации с запусками ракет Северной Кореей, 1 октября сообщает канцелярия главы правительства Японии.

Кисида Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он также приказал предоставлять населению актуальную и детальную информацию о случившемся, а также обеспечить безопасность транспортного сообщения на море и в воздухе.

Кроме того, Кисида потребовал сделать все, чтобы не допустить непредвиденных обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейское агентство Yonhap распространило информацию о том, что КНДР запустила в сторону Японского моря баллистической ракеты. Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что его ведомство выражает Северной Корее протест в связи с прошедшими ракетными испытаниями.

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