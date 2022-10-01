Исламабад, 1 октября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Пакистан решительно осуждает теракт в образовательном учреждении афганской столицы Кабула, сообщает пресс-служба пакистанского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Пакистан самым решительным образом осуждает подлое террористическое нападение на учебное заведение в Дашт-и-Барчи, Кабул, в результате которого погибли ни в чем не повинные люди, а множество других получили ранения», — говорится в сообщении.

Дипломаты также от лица пакистанского правительства и народа выразили свои соболезнования родным и близким погибших. Также МИД Пакистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября взрыв прогремел в районе Дашт-и-Барчи в Кабуле. В результате теракта погибли 23 человека, еще 36 получили ранения различной степени тяжести. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.