Москва, 1 октября 2022, 03:52 — REGNUM В октябре в большинстве регионов России среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, но в ряде территорий она превысит её. Об этом 1 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям», — приводит слова Вильфанда ТАСС.
По его словам, до Урала теплее нормы будет только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа и Калмыкии.
В Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине по итогам октября также прогнозируются обильные осадки. Их дефицит ожидается только на севере Чукотки.
Как сообщало ИА REGNUM, в центре России уже в ближайшие дни наступает золотая осень, хотя активный листопад ожидается только в середине октября.
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