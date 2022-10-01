Москва, 1 октября, 2022, 03:52 — ИА Регнум. В октябре в большинстве регионов России среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, но в ряде территорий она превысит её. Об этом 1 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Илья Остроухов. Золотая осень. 1886

«На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По его словам, до Урала теплее нормы будет только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа и Калмыкии.

Роман Вильфанд «На севере Красноярского края, в Якутии, в Хабаровском крае ожидается температура выше климатической нормы».

В Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине по итогам октября также прогнозируются обильные осадки. Их дефицит ожидается только на севере Чукотки.

Роман Вильфанд «Там осадков и так выпадает в это время немного. Будет ещё поменьше».

Как сообщало ИА REGNUM, в центре России уже в ближайшие дни наступает золотая осень, хотя активный листопад ожидается только в середине октября.