Киев, , 03:47 — REGNUM Членство Киева в НАТО приведет к «обнулению» ошибок, которые были допущены Западом с 2008 года, написал в социальных сетях представитесь киевского режима Дмитрий Кулеба.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он утверждает, что Киев стал частью евроатлантической безопасности. По словам Кулебы, киевский режим не имеет «зонтика» пятой статьи устава НАТО (принцип коллективной обороны — прим. ИА REGNUM), однако все члены альянса «де-факто» находятся под защитой бандеровских боевиков.

Он также выразил мнение, что в указанных новых условиях Киеву, чтобы войти в НАТО, не требуется одобрения соответствующего плана действий по членству (ПДЧ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский объявил, что Киев подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном формате. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему настаивают на том, что принятие киевского режима в НАТО должно проходить в рамках установленных процедур.