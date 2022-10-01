Киев, 1 октября, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Членство Киева в НАТО приведет к «обнулению» ошибок, которые были допущены Западом с 2008 года, написал в социальных сетях представитесь киевского режима Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он утверждает, что Киев стал частью евроатлантической безопасности. По словам Кулебы, киевский режим не имеет «зонтика» пятой статьи устава НАТО (принцип коллективной обороны — прим. ИА REGNUM), однако все члены альянса «де-факто» находятся под защитой бандеровских боевиков.

Он также выразил мнение, что в указанных новых условиях Киеву, чтобы войти в НАТО, не требуется одобрения соответствующего плана действий по членству (ПДЧ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский объявил, что Киев подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном формате. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США по-прежнему настаивают на том, что принятие киевского режима в НАТО должно проходить в рамках установленных процедур.