Киев, 1 октября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Указ, отменяющий запланированную на осень 2022 года осеннюю призывную кампанию, а также демобилизацию военнослужащих срочной службы, подписал Владимир Зеленский. Соответствующий документ опубликован на его сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

В документе указано, что солдаты срочной службы, которые должны были уйти в запас осенью и зимой 2022 года, смогут это сделать только после объявления демобилизации «в установленном порядке». Пункт о проведении призывной осенней кампании в текущем году вообще исключён.

Опубликованный документ вносит изменения в указ от 29 декабря 2021 года, определяющий сроки и порядок увольнения в запас солдат срочной службы, а также сроки очередных призывов в 2022 году.

Последние изменения в указ Зеленский вносил весной 2022 года. Согласно документу, срочники могли уйти в запас в апреле–июне «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации», а пункт о весеннем призыве был исключён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель киевского режима Алексей Арестович допустил, что всех студентов, вне зависимости от формы обучения, могут призвать в ряды ВСУ на территории б. УССР, на фоне частичной мобилизации, объявленной в России.