Майами, США, 1 октября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. Число жертв тропического урагана «Иэн», который 28 сентября обрушился на побережье американского штата Флорида, возросло до 42 человек. Об этом со ссылкой на местные власти 30 сентября сообщает телекомпания CNN.

tpsdave Ураган

CNN «Иан» снизился до пост-тропического циклона после удара в Южной Каролине в пятницу (30 сентября) с разрушительным ветром и угрожающим жизням штормом после того, как убил по меньшей мере 42 человека во Флориде».

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Иэн», который ранее привёл к разрушительным последствиям в американском штате Флорида, обрушился на штат Южная Каролина. По данным Национального центра по ураганам США (NHC), в настоящее время он находится в менее чем 90 км к северо-востоку от города Чарльстон. Скорость ветра внутри урагана сейчас достигает 39 м/с.

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