Ереван, , 22:45 — REGNUM В Закавказье Россия проводит крайне пассивную политику, что ведёт к неминуемому уменьшению её влияния в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Дядя Сэм

«В заявлении Нэнси Пелоси имели место чёткие месседжи, направленные как на сохранение действующей власти, так и против Ирана. Однако важен не только факт визита, но и последующие шаги. США пользуются вакуумом силы, который создается на фоне пассивности России, которая не может определиться со своей позицией в достаточно критический момент для своего стратегического союзника. Сфера влияния России на Южном Кавказе продолжает сужаться: Грузия уже давно вне орбиты Москвы, Азербайджан уже находится в орбите Турции, осталась Армения. На фоне этого стремление России играть роль нейтрального арбитра приведет к тому, что Армения предпочтет силы, которые готовы занять однозначную позицию и оказать соответствующую поддержку», — сказал эксперт.

Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 17−18 сентября посетила Ереван, где выступила в поддержку Армении.