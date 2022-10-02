Ереван, 2 октября 2022, 22:45 — REGNUM В Закавказье Россия проводит крайне пассивную политику, что ведёт к неминуемому уменьшению её влияния в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Дядя Сэм
Дядя Сэм

«В заявлении Нэнси Пелоси имели место чёткие месседжи, направленные как на сохранение действующей власти, так и против Ирана. Однако важен не только факт визита, но и последующие шаги. США пользуются вакуумом силы, который создается на фоне пассивности России, которая не может определиться со своей позицией в достаточно критический момент для своего стратегического союзника. Сфера влияния России на Южном Кавказе продолжает сужаться: Грузия уже давно вне орбиты Москвы, Азербайджан уже находится в орбите Турции, осталась Армения. На фоне этого стремление России играть роль нейтрального арбитра приведет к тому, что Армения предпочтет силы, которые готовы занять однозначную позицию и оказать соответствующую поддержку», — сказал эксперт.

Напомним, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 17−18 сентября посетила Ереван, где выступила в поддержку Армении.