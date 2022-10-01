Вашингтон, 1 октября, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Призыв Владимира Зеленского к руководству Североатлантического альянса по поводу ускоренного принятия Киева в НАТО можно считать «худшей идеей в истории», написал в своей колонке в журнале Newsweek заместитель редактора отдела мнений этого издания Джейсон Филдс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Автор публикации отметил, что присоединение киевского режима к военному блоку вовлекло бы США и другие страны объединения в войну с Россией. По мнению журналиста, такой процесс мог бы спровоцировать ядерную войну, что представляет опасность для существования всего человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что киевский режим, который виновен в убийствах женщин и детей, выбрал путь находиться «в НАТОвской помойке».

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО «пока не может принять Киев» в свой состав.