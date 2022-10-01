Бразилиа, 1 октября, 2022, 03:08 — ИА Регнум. В бразильский порт 30 сентября прибыл танкер с первой партией дизельного топлива из России. Об этом министр энергетики и горнорудной промышленности Бразилии Адольфу Сашида сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Mike Peel Танкер. Бразилия

Адольфу Сашида «Около 35 млн литров дизеля, импортированного из России, прибыли в порт города Сантус».

Министр подчеркнул, что сотрудничество с Россией по этому направлению продолжится, в октябре ожидается ещё несколько поставок в Бразилию этого вида топлива. Предполагается, что поступление топлива из России позволит повысить конкуренцию на бразильском рынке и понизить цены.

Как следует из информации портала Vesselfinder, прибывший в Сантус танкер NS Pride вышел из Санкт-Петербурга 2 сентября.

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