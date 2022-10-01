Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Возможность поставок танков Киеву не исключили в Белом доме, но в данный момент США не готовы объявить о такой помощи. Такое заявление 30 сентября сделал на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

Отвечая на вопрос журналистов о готовности Вашингтона разрешить поставку Киеву танков модели Abrams, Салливан ответил, что он не исключает такой возможности. Однако при этом он уточнил, что на сегодняшний день не готов объявить о поставках американских танков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский актёр и режиссёр Кевин Сорбо призвал правительство США помочь, прежде всего, жителям штатов, пострадавших от урагана «Иан», а не киевскому режиму.

Заявление кинодеятель сделал на фоне одобрения Конгрессом США пакета помощи Киеву в размере 12,4 млрд долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский актёр призвал власти США помогать своим гражданам, а не Киеву