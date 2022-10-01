Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне будет осуществлена не ранее 12 ноября, сообщило 30 сентября на своем сайте Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Луна Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Такая ситуация связана с влиянием урагана «Иэн», который ранее обрушился на американские штаты Флорида и Южная Каролина. В NASA отметили, что шанс для нового запуска закроется 27 ноября.

Точную дату запуска назовут после оценки объема завершающих работ в здании вертикальной сборки (сооружение, расположенное на мысе Канаверал во Флориде — прим. ИА REGNUM).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава NASA Билл Нельсон заявил, что перенос запуска ракеты SLS на октябрь не повлияет на сроки программы Artemis по высадке астронавтов на Луне. Речь идет о программах Artemis-2 (2024 год) и Artemis-3 (2025 год).

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