Могадишо, , 02:49 — REGNUM Глава полиции региона Банадир Фархан Мохамуд Адан погиб в ходе столкновения с боевиками из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, сообщает пресс-служба сомалийской полиции.

Сомали Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что антитерористическая операция проходила в городе Балад, расположенном в 30 километрах к северу от сомалийской столицы Могадишо. По данным пресс-службы, Адан возглавлял эту операцию.

«Терроризм представляет угрозу для жизни. Мы никогда не откажемся от нашей цели по обеспечению безопасности страны и уничтожению терроризма», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе контртеррористической операции силовики столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков. По предварительным данным, Адан погиб, когда его колонна подорвалась на взрывном устройстве.