Рим, 1 октября 2022, 02:47 — REGNUM Лидер входящей в победившую на выборах коалицию партии «Вперёд, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил о том, что новое итальянское правительство должно сохранить в отношении России позицию предыдущего кабинета. Об этом он заявил в опубликованном 1 октября интервью газете La Stampa.
По словам 86-летнего ветерана итальянской политики, у которого в своё время сложились хорошие личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, отношение к России «должно быть точно таким же, как у предыдущего правительства», в чём «не должно быть никаких сомнений».
Берлускони подчеркнул, что дипломатическое решение конфликта на территории бывш. УССР должно будет «предполагать абсолютное единство Запада».
Как сообщало ИА REGNUM, лидеры правых партий Италии Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони провели рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы формирования нового правительства страны, а также основные вызовы, стоящие перед Италией.
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