Рим, , 02:47 — REGNUM Лидер входящей в победившую на выборах коалицию партии «Вперёд, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил о том, что новое итальянское правительство должно сохранить в отношении России позицию предыдущего кабинета. Об этом он заявил в опубликованном 1 октября интервью газете La Stampa.

Сильвио Берлускони European People’s Party

По словам 86-летнего ветерана итальянской политики, у которого в своё время сложились хорошие личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, отношение к России «должно быть точно таким же, как у предыдущего правительства», в чём «не должно быть никаких сомнений».

Сильвио Берлускони «Я бы добавил, что, когда позволят обстоятельства, я буду первым, кто будет настаивать на дипломатическом решении».

Берлускони подчеркнул, что дипломатическое решение конфликта на территории бывш. УССР должно будет «предполагать абсолютное единство Запада».

Сильвио Берлускони «[Оно также] ни при каких обстоятельствах не может предусматривать принесение в жертву свободы и прав [проживающего на территории бывш. УССР] народа».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры правых партий Италии Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони провели рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы формирования нового правительства страны, а также основные вызовы, стоящие перед Италией.

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