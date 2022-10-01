Красноярск, , 02:20 — REGNUM В субботу, 1 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой снег, кратковременный дождь, температура воздуха +1… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Набережная в начале октября Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 6:00 на Театральной площади было −1 °C.

Ночью с 1 на 2 октября ожидается до −1… +2 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, при порывах до 11 м/с. Давление — 748 (+7) мм рт. ст.

В воскресенье, 2 октября, в Красноярске до +3… +4 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −2… +2 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 3 октября, в Красноярске ожидается до +4… +6 °C днём и до −3… +1 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 1 октября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

В Туве сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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