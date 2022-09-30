Вашингтон, 1 октября, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Всемирный банк предоставит киевскому режиму дополнительный пакет финансовой помощи в размере $530 млн, сообщается на сайте учреждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подачка

Отмечается, что средства должны быть направлены на «удовлетворение неотложных потребностей». Помощь выделят под кредитные гарантии Великобритании ($500 млн) и Дании ($30 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект, который в числе прочего предполагает предоставление Вашингтоном Киеву дополнительной помощи на $12,4 млрд.